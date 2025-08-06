Hindistan faizi değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Haziran ayındaki beklentilerden yüksek 50 baz puanlık faiz artışının ardından, Ağustos toplantısında temel repo faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak tarafsız bir duruş sergiledi.



Faiz oranı, Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor. Karar, enflasyondaki düşüş ve Hindistan ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren son ABD tarife duyurusunun ardından geldi.



Ekonomik görünümle ilgili olarak, RBI 2025/26 mali yılı için GSYİH büyüme tahminini yüzde 6,5 ve sonraki mali yıl için yüzde 6,6 olarak korudu. Bu arada, enflasyon projeksiyonları yüzde 3,7'den yüzde 3,1'e revize edilerek RBI'ın yüzde 2-6 hedef aralığının oldukça içinde kaldı.