Hindistan piyasaları yükselişte

BSE Sensex, Pazartesi sabahı 456 puan veya yüzde 0,5 artışla 84 bin 668'e yükseldi ve Cuma günü altı seanslık yükseliş serisine ara vermesinin ardından toparlandı. Bunda ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması ve olası bir ticaret anlaşmasına dair işaretlerin piyasa duyarlılığını artırması etkili oldu.



Güçlü çeyreklik sonuçlar ve daha fazla kazanç açıklaması öncesindeki iyimserlik de kazanımları destekledi. Adani Energy Solutions, Indian Oil ve Bata gibi şirketler sonuçlarını açıklayacak. Yatırımcılar ayrıca, beklenenden düşük gelen enflasyon raporunun ardından faiz indirimi umutlarıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika toplantısını bekledi.



Tüm sektörler yeşil bölgede işlem gördü ve bu sektörlerin başında yüzde 1,4 artan gayrimenkul hisseleri, ardından yüzde 1,3 artan petrol ve gaz ve yüzde 1 artan metaller geldi. Conforge, 2. çeyrek net kârında yıllık bazda yüzde 86'lık bir artış bildirerek yüzde 4,7 değer kazanırken, SBI Life, yeni iş hacminde yüzde 27,5'lik artışla beklentiler doğrultusunda sonuçlar açıkladıktan sonra yüzde 3,1 değer kazandı. Diğer erken kazanç sağlayanlar arasında Bharti Airtel (yüzde 1), ICICI Bank (yüzde 0,9) ve Sun Pharmaceutical (yüzde 0,6) yer aldı.