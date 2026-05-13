Hindistan Rupisi uçurumun kenarından döndü

Hindistan Rupisi, artan dış baskılar karşısında ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarını yoğunlaştıran yetkililer sayesinde rekor düşük seviyelere ulaştıktan sonra kayıplarını durdurarak dolar karşısında yaklaşık 95,5 seviyesinde istikrar kazandı.

Hindistan, altın ve gümüş ithalat vergilerini keskin bir şekilde artırarak, etkili vergi oranını yüzde 6'dan yaklaşık yüzde 15'e çıkardı. Bu hamle, yüksek petrol fiyatlarının ithalat maliyetlerini artırmasıyla döviz rezervleri üzerindeki baskıya ilişkin artan endişeyi vurguluyor.

Yetkililer ayrıca, Orta Doğu çatışmasıyla bağlantılı riskleri azaltmak için, zorunlu olmayan ithalatı sınırlamak ve yakıt fiyatlarını ayarlamak da dahil olmak üzere daha fazla önlem almayı düşünüyor.

Piyasa oynaklığına rağmen, S&P Global Ratings, Hindistan'ın sağlam yatırım görünümü ve daha geniş bir cari açığı yönetmek için yeterli tamponlara sahip olması nedeniyle, yabancı sermaye çıkışlarına ilişkin endişelerin abartılmış olabileceğini belirtti. Son veriler ayrıca, yatırımcı güveninin istikrarlı kaldığını gösteren yabancı doğrudan yatırım akışlarında bir toparlanma olduğunu da ortaya koydu.