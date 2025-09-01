Hindistan yağışlara hazırlanıyor

Hindistan Devlet Meteoroloji Ofisi, Ağustos ayındaki normalin yüzde 5 üzerinde yağışların ardından, Hindistan'ın Eylül ayında ortalamanın üzerinde muson yağışı alması beklendiğini açıkladı.



TARIM ÜRÜNLERİ ZARAR GÖREBİLİR



Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu ve güneydeki Tamil Nadu ve Kerala eyaletleri hariç çoğu bölge için 50 yıllık ortalamanın yüzde 109'u oranında yağış öngörüyor. Bol yağışlar, yeraltı su kaynaklarını ve rezervuarları yenileyerek Hindistan'ın 4 trilyon dolarlık ekonomisini desteklerken, aşırı yağışlar, Eylül ortasından itibaren hasat edilmesi beklenen pirinç, pamuk, soya fasulyesi, mısır ve bakliyat gibi yaz aylarında ekilen önemli ürünlere zarar verebilir.



Hindistan'ın tarım arazilerinin neredeyse yarısı, ürün yetiştirmek için yalnızca Haziran-Eylül musonuna bağımlıdır.