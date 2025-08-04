Hindistan'da başkaldırı... Trump'ı dinlemeyecekler

İki Hint hükümet kaynağı Reuters'a verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol ve silah alımlarına ek cezalar ve Hindistan ihracatına yüzde 25'lik yeni bir gümrük vergisi uygulanacağı konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.



Trump ayrıca Hindistan'ın Rus petrolü alımını durduracağını iddia etti, ancak Hintli yetkililer herhangi bir politika değişikliğini reddetti. Bir kaynak, "Bunlar uzun vadeli petrol sözleşmeleri" diyerek alımları aniden durdurmanın mümkün olmadığını ekledi.



Başka bir yetkili, Hindistan'ın indirimli Rus petrolü ithalatının küresel fiyatları istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu savundu. İran veya Venezuela ham petrolünün aksine, Rus petrolü doğrudan yaptırımlara tabi değil ve Hindistan bunu AB fiyat sınırının altında satın alıyor.



Rusya, ithalatın yüzde 35'ini oluşturarak Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmaya devam ediyor. Ocak-Haziran ayları arasında Hindistan, geçen yıla göre yüzde 1 artışla günde yaklaşık 1,75 milyon varil Rus petrolü ithal etti. Ancak bazı devlet rafinerileri, siyasi baskı nedeniyle değil, indirimlerin düşürülmesi nedeniyle alımları durdurdu.