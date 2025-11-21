Hindistan'da imalat sanayinde yavaşlama

HSBC Hindistan İmalat PMI, Ekim ayındaki 59,2 seviyesinden Kasım 2025'te 57,4'e gerileyerek 59'luk tahminlerin altında kaldı. Bu, Şubat ayından bu yana fabrika faaliyetlerinde görülen en yavaş iyileşmeye işaret etse de, sektör uzun vadeli ortalamasının oldukça üzerinde kalmayı başardı.

Fabrika üretimi, zayıf yeni sipariş alımlarını ve zayıf iç talebi yansıtarak Mayıs ayından bu yana en düşük hızda arttı. Yeni siparişler, Ekim ayına göre daha yavaş bir büyümeyle ılımlı bir şekilde artarken, ihracat siparişleri bir önceki ayın hızıyla eşleşti. Satın alma faaliyetleri ve girdi stokları yalnızca hafif bir artış gösterirken, istihdam bir buçuk yılı aşkın süredir en düşük artış hızını kaydetti.

Fiyatlara bakıldığında, girdi maliyeti enflasyonu yaklaşık beş buçuk yılın en düşük seviyesine gerilerken, çıktı fiyatları Mart ayından bu yana en yavaş artış hızını kaydetti. Rekabetçi fiyatlandırma stratejileri ve son kapasite artışlarının desteğiyle, önümüzdeki yıl için iş dünyası güveni pozitif kaldı. Yine de, genel güven 2022 ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.