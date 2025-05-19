Hindistan'da savunma hisseleri yükselişte

Hindistan'daki savunma hisseleri, güçlü kazançlar ve sektördeki harcamaların arttığına dair işaretlerle desteklenen geçen haftaki rekor yükselişin ardından rallisini genişletiyor.



Nifty'nin savunma ile ilgili 18 hisse senedinden oluşan grubu bugün yeni bir zirveye yükseldi ve bu yılki kazancını yüzde 28'e çıkararak Hindistan'daki tematik göstergeler arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Ralli, komşuların birbirlerine karşı askeri saldırılar düzenlemesiyle Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin ortasında hız kazandı.



Son destek, Hindustan Aeronautics Ltd. de dahil olmak üzere önemli endeks üyelerinin beklenenden daha iyi kazançlarından geldi. Havacılık firması geçen hafta motor teslimatı sorunlarını çözdükten sonra 12 Tejas savaş uçağını teslim etme yolunda olduğunu söyledi. Savunma ve havacılık elektronik sistemleri üreticisi Data Patterns (India) Ltd. de dördüncü çeyrekte net gelirinde yüzde 60'ın üzerinde bir artış kaydetti.