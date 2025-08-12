Hindistan'dan ABD adımı geldi

ABD tarafından açıklanan ek tarifelere karşılık Hindistan hükümeti, çiftçilerin, ihracatçıların, KOBİ'lerin ve girişimcilerin çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu ve ulusal çıkarları korumak için "gerekli tüm adımları" atacağı açıkladı.



ABD, Hindistan'ın en büyük ihracat pazarı olup, 2025 mali yılında 437 milyar ABD doları olan toplam mal ihracatının beşte birini oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Delhi'nin Rus petrolünü satın almaya devam etmesi nedeniyle Hindistan mallarına yüzde 25 ek tarife uyguladı ve Hindistan'ın ABD'ye ihracatına uygulanan toplam vergiyi yüzde 50'ye çıkardı.



Ayrı olarak Hindistan, Washington'un Hindistan'ın Rusya ile enerji anlaşmaları nedeniyle tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmasına rağmen ABD ile ticaret görüşmelerinin devam etmesini umuyor.