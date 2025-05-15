Hindistan'dan ABD'ye tarife teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD ile tüm gümrük vergilerini kaldırmaya yönelik bir ticaret anlaşması teklif ettiğini açıkladı.



Hindistan, Trump'ın 9 Nisan'da açıkladığı ve Hindistan'a

uygulanan %26 oranında gümrük vergisinin 90 günlüğüne

durdurulmasının ardından ABD ile ticaret anlaşması yapmaya

çalışıyor.

