Hindistan'dan ABD'ye tarife teklifi

Hindistan ABD'ye gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngören bir ticaret anlaşması teklif etti

Hindistan'dan ABD'ye tarife teklifi

Başkanı Donald Trump, 'ın ABD ile tüm gümrük vergilerini kaldırmaya yönelik bir ticaret anlaşması teklif ettiğini açıkladı.

Hindistan, Trump'ın 9 Nisan'da açıkladığı ve Hindistan'a
uygulanan %26 oranında gümrük vergisinin 90 günlüğüne
durdurulmasının ardından ABD ile ticaret anlaşması yapmaya
çalışıyor.

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