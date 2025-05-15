Hindistan'dan ABD'ye tarife teklifi
Hindistan ABD'ye gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngören bir ticaret anlaşması teklif etti
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD ile tüm gümrük vergilerini kaldırmaya yönelik bir ticaret anlaşması teklif ettiğini açıkladı.
Hindistan, Trump'ın 9 Nisan'da açıkladığı ve Hindistan'a
uygulanan %26 oranında gümrük vergisinin 90 günlüğüne
durdurulmasının ardından ABD ile ticaret anlaşması yapmaya
çalışıyor.
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