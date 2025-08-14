Hindistan'ın notu yükseldi

S&P Global Ratings, 14 Ağustos 2025'te ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilir mali konsolidasyona atıfta bulunarak Hindistan'ın kredi notunu "BBB-"den "BBB"ye revize etti ve görünümü pozitiften durağana çevirdi. Kuruluş, güçlü büyüme ivmesine, güvenilir para politikasına ve iyileşen kamu harcamalarına temel itici güçler olarak işaret etti. Trump'ın tarifelerinin etkisinin yönetilebilir olması gerektiğini ve Hindistan'ın temellerinin önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyümeyi desteklemesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Durağan görünüm, politika sürekliliği ve güçlü altyapı yatırımlarının Hindistan'ın uzun vadeli büyümesini destekleyeceği, ihtiyatlı mali ve para politikalarının ise önümüzdeki 24 ay boyunca borç ve faiz yüklerinin yönetilmesine yardımcı olacağı beklentilerini yansıtıyor. Moody's'in Hindistan'ın kredi notu en son Baa3 olarak belirlenmiş ve görünümü durağandı. DBRS'nin Hindistan'ın kredi notu ise en son BBB olarak bildirilmiş ve görünümü durağandı.