Hint Rupisi ralli yapıyor

Hindistan rupisi, yatırımcıların geçen hafta Hindistan Merkez Bankası'nın agresif müdahalelerinin etkilerini değerlendirmesiyle birlikte, dolar karşısında 88 dolar civarında bir aylık zirveye yakın seyrederek neredeyse hiç değişmedi.



Bu müdahaleler, para birimini yaklaşık dört ayın en iyi haftalık kazancına taşıdı. Merkez bankasının sürpriz dolar satışları, rekor düşük seviyelerden toparlanmayı tetikledi, ancak ithalatçı talebi bu ivmenin bir kısmını azaltarak rupinin aralıklı seyretmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakan Modi'nin Hindistan'ın Rus ham petrol ithalatını durduracağına dair kendisine güvence verdiğini söylemesinin ardından, ABD-Hindistan arasındaki olası ticaret gelişmeleri de piyasaları etkiliyor.



Bu söz Yeni Delhi tarafından doğrulanmadı. Döviz piyasaları Salı ve Çarşamba günleri Divali tatilleri nedeniyle kapalı olduğundan, yatırımcılar merkez bankasının para biriminin son dönemdeki yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceğini anlamak için ticaret haberlerini ve RBI'nin müdahalelerini yakından takip edecek. Analistler, 88 seviyesinin üzerine çıkılmasının yeni uzun dolar pozisyonlarını tetikleyebileceğini ve merkez bankasının kararlılığını test edebileceğini söylüyor.