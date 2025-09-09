Hint Rupisi rekor düşük seviyede

Hindistan rupisi, ABD'nin yüksek tarifelerinin piyasa duyarlılığını etkilemeye devam etmesiyle tarihi düşük seviyelerin yakınında işlem görmeye zorlanarak dolar karşısında 88 civarında seyretti. Washington, Beyaz Saray'ın Hindistan'ın indirimli Rus petrolünü fırsatçı bir şekilde satın alması olarak nitelendirdiği durumu gerekçe göstererek, 27 Ağustos'tan itibaren önemli Hint ihracatına yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.



Zayıf ABD istihdam verilerinin Fed'in gelecek hafta en az 25 baz puan ve yıl sonuna kadar yaklaşık 75 baz puan faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ardından, genel olarak zayıflayan dolar bir miktar rahatlama sağladı.



Ancak yatırımcılar, ithalatçıların devam eden dolar talebi ve portföy çıkışlarının rupinin daha fazla zayıflamaya eğilimli kalmasını sağlayabileceğini belirtti. RBI müdahaleleri de düşüşü yavaşlatmaya yardımcı oldu, ancak analistler merkez bankasının para birimini savunmak için önemli miktarda rezerv harcamasının olası olmadığını belirtti. İleriye bakıldığında, bu haftaki ABD enflasyon verileri tarife kaynaklı fiyat baskılarına dair işaretler açısından yakından takip edilecek ve Hindistan'ın Cuma günkü TÜFE verileri yurt içi enflasyon eğilimlerine dair yeni bilgiler sunacak.