Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.



Son dönemde, finansmana ulaşımın zorlaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Her ildeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler arttı. En büyük sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır” dedi.



Kavcıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığını kaydetti.



Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bankalardan, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmelerinin beklendiğini söyledi.



Bu koşulların sağlanması durumunda reel sektörün, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı yapmaya devam edeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugünkü toplantımızın, birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat olmasını, özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.