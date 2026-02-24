Hisarönü'nde "cennetten köşe" satılıyor, işte fiyatı

Turizm alanında en büyük potansiyeli bulunduran Muğla ilinin Marmaris ilçesinde tarla satışı gerçekleşiyor. Marmaris Belediyesi, Hisarönü'ndeki denize sıfır bin 849 metrekarelik tarla vasıflı, tam hisseli alanı satıyor.

TARLANIN METREKARESİ 27 BİN 41 LİRA

50 milyon lira bedel biçilen bin 849 metrekarelik tarlanın metrekare birim fiyatı 27 bin 41 lira oldu.

DENİZE SIFIR, ÖNÜ KAPANMAZ, DENİZ VE DOĞA MANZARALI

Hisarönü'nde 163 ada 7 parselde bulunan tarla vasıflı alanın ihalesi 11 Mart 2026 tarihinde saat 14:00'da gerçekleşecek. İhale için geçici olarak 1,5 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor.

VASFI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Yakınında birçok villa olan arsanın ilerleyen dönemde tarla vasfının arsaya çevrilerek imara açılması planlanabilir. Başka bir deyişle, 50 milyon lirayı 1,8 dönüm tarlaya yatırıp, ekip-biçilmesi çiftçilik mantığına aykırı düşüyor.