Hisse önerene yaptırım yolda: SPK Başkanı'ndan halka arz uyarısı

Sosyal medyadan hisse önerene yaptırım yolda. Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medyada yatırımcıları yanlış yönlendirenleri takibe aldı.



Yatırımcılara kazanç vaadiyle hisse öneren hesaplar inceleniyor.



Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gönül, "İncelemelerimizde sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit oluyoruz. İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var. Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini tespit ettik” dedi.



Ömer Gönül, yatırımcıları yanlış yönlendiren hesapların kapatılmasını talep edeceklerini söyledi.



İlgili kurumlarla görüştüklerini aktaran Gönül, “İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır.” açıklamasında bulundu.



Halka arzlarla ilgili de konuşan SPK Başkanı, İlk halka arzda tavan-tavan gider umuduyla borsaya gelen yatırımcıların olduğunu söyledi.



Gönül, bu yatırımcıları uyararak, "Ne biz ne de başka birisi böyle bir garanti veremez." dedi.