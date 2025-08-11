Hisseler yüzde 20 arttı... Piyasalar karıştı

Hong Kong piyasalarında işlem gören lityum şirketlerinin hisseleri, Çinli batarya devi Çinli elektrikli araç pili devi Contemporary Amperex Technology'nin bir madencilik projesindeki faaliyetlerini askıya almasıyla öğle saatlerinde önemli yükselişler kaydetti.



Bu gelişme, Ganfeng Lithium ve Tianqi Lithium gibi sektörün önde gelen oyuncularının hisse değerlerini olumlu etkiledi.



Ganfeng Lithium hisseleri yüzde 20 oranında artarken, Tianqi Lithium da yüzde 15'lik bir yükselişle dikkat çekti.



CATL, Jiangxi eyaletinin Yichun kentindeki büyük lityum madenindeki üretimini, lisansının 9 Ağustos'ta sona ermesinin ardından askıya aldığını duyurdu. Şirket yenileme başvurusu sürecinde ve onaylandıktan sonra üretime devam etmeyi planlıyor.



CATL'nin madencilik faaliyetlerini durdurma kararı, piyasalarda lityum arzında olası bir daralma beklentisi yaratarak, mevcut üreticilerin hisselerine olan talebi artırdı.