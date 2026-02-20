Hisselere para akıyor, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel yatırımcılar, ABD'ye olan bağımlılıklarını azaltma isteği ve bölge ekonomisinin durumu hakkındaki artan iyimserliğin birleşmesiyle Avrupa hisse senetlerine rekor miktarlarda para akıtıyor.

ETF ve yatırım fonu akışlarını takip eden EPFR'nin verilerine göre, Avrupa hisse senetleri, yaklaşık 10 milyar dolarlık iki ardışık rekor haftalık girişin ardından, Şubat ayında şimdiye kadarki en yüksek aylık giriş seviyesine doğru ilerliyor.

FT 'nin haberine göre, kıtadaki önde gelen şirketlerin yer aldığı Stoxx Europe 600 endeksi, bu ay bir dizi rekor seviyeye ulaştı. Aynı durum İngiltere, Fransa ve İspanya'daki endeksler için de geçerli. Avrupa borsaları, büyük yatırımcıların Wall Street'ten ve bu yıl potansiyel bir yapay zeka balonu endişeleriyle sarsılan devasa teknoloji sektöründen uzaklaşma arzusundan faydalandı.

Goldman Sachs'ın kıdemli hisse senedi stratejisti Sharon Bell, "Birçok küresel yatırımcı, pahalı ABD piyasasından uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirmek istiyor" dedi ve bunun özellikle yurtdışına yönelen ABD merkezli yatırımcılar için geçerli olduğunu ekledi:

"Avrupa hisse senedi piyasası farklı bir yatırım fırsatı sunuyor. Daha az teknoloji sektörü var."

ESKİ HİSSELERE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Yapay zeka devlerinden uzaklaşan borsa liderliği, bankacılık ve doğal kaynaklar gibi "eski ekonomi" sektörlerine ağırlık veren Avrupa piyasalarını canlandırdı. Fiziksel varlıklara olan talebin patlaması, İngiltere'nin FTSE 100 endeksini bu yıl yaklaşık yüzde 7 oranında yükseltirken, Weir Group ve Antofagasta gibi hisseler yüzde 20'den fazla değer kazandı.

Paranın büyük bir kısmı, küresel portföylerin pahalı yapay zeka bağlantılı hisse senetlerinin aşırı derecede hakimiyetine girdiği endişesiyle, özellikle Avrupa'yı takip eden fonlardan ziyade, ABD dışı piyasalara maruz kalan fonlara aktı.

Bu çeşitlendirme, bu yıl Wall Street'in önünde yer alan birçok küresel piyasayı da destekledi. S&P 500 endeksi, Bloomberg tarafından bu yıl takip edilen 92 büyük endeks arasında 76'ncı sırada yer alıyor.

Bell, “Para biriminizi çeşitlendirmek, sektörünüzü çeşitlendirmek ve ülkenizi çeşitlendirmek en popüler konu haline geldi. İnsanlar dünyayı tarayıp ‘En ucuz bölgeler hangileri? Fırsatlar nerede?’ diye soruyorlar.” dedi.

AVRUPA'NIN FIRSAT SUNDUĞUNA İNANILIYOR

Birçok yatırımcı, Avrupa'nın böyle bir fırsat sunduğuna inanıyor. LSEG verilerine göre, Stoxx Europe 600 endeksi 18,3'lük bir fiyat/kazanç oranında işlem görürken, S&P endeksi 27,7'lik bir orana sahip.

EPFR verilerine göre, Avrupa odaklı fonlar, yıllarca süren aralıksız çıkışların ardından, ekonomiye ilişkin karamsarlığın azalmaya başladığı işaretlerinin de etkisiyle, son 12 ayda istikrarlı bir giriş çekti.

Bölgenin en güçlü ekonomisi olan Almanya, geçen ay yayınlanan verilere göre 2022'den bu yana ilk kez geçen yıl büyüme kaydetti. Alman fabrika siparişlerindeki son dönemdeki sıçrama, yatırımcıların geçen Mart ayında açıklanan tarihi savunma harcamaları hamlesinin sanayiye de yansıdığına dair işaretlere odaklanmasıyla piyasaları canlandırdı ve Bank of America analistlerinin Alman hisse senetlerini "ağırlıklı alım" (overweight) seviyesine yükseltmesine yol açtı.

Citibank'ın Avrupa ve küresel hisse senedi stratejisi başkanı Beata Manthey, Avrupa hisse senetlerine olan ilginin "yurt içi teşvik önlemlerinin uygulanması" ve teknoloji dışı sektörlere doğru bir yönelimden kaynaklandığını söyledi.

Geçen yıl hızla yükselen savunma sanayi hisseleri, bu yıl da yükselişini sürdürdü. Almanya'nın Rheinmetall şirketi 2026'da yüzde 12, İngiltere'nin BAE Systems şirketi ise yüzde 26 değer kazandı.

Manthey, "Bu kapasiteyi oluşturmanın ve (Alman teşvik) parasının gereken yere ulaşmasının zaman alacağı her zaman belliydi... ancak bunun gerçekleştiği inkar edilemez." dedi.

ALMAN ŞİRKETLERİNE İLGİ ARTIYOR

Bank of America'da kıdemli hisse senedi satış temsilcisi olan Matthias Klein, bankanın Alman altyapı şirketlerine yönelik "yeniden canlanan bir ilgi" gördüğünü söyledi.

Klein "Dünyanın herhangi bir yerinde makro yatırımcıysanız, bu Alman hikayesi bu yıl için önemli göreceğiniz ilk iki veya üç temadan biri olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'LİLER AVRUPA HİSSELERİNİ TERCİH EDİYOR

En büyük sermaye girişleri Avrupa'daki yerli yatırımcılardan ve ABD'den gelirken, analistler Asyalı alıcılardan gelen talebin de arttığına işaret ediyor.

Nomura'nın baş hisse senedi stratejisti Tomochika Kitaoka, Avrupa'daki değerlemelerin diğer bölgelere kıyasla nispeten düşük olmasına işaret ederek, "Japon yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine olan ilgisi giderek artıyor" dedi.

Bununla birlikte, bazı yatırımcılar Avrupa hisse senetlerinin Wall Street ile rekabet edebilecek kar büyümesi sağlayabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Barclays'e göre, S&P şirketleri mevcut dördüncü çeyrek sonuçları döneminde yıllık bazda yüzde 12'nin üzerinde kazanç büyümesi kaydetme yolunda ilerlerken, Avrupa'da bu oran yüzde 4'ün biraz altında kalıyor.

PineBridge Investments'te çoklu varlık portföy yöneticisi olan Hani Redha, Almanya'nın teşvik önlemlerinin Avrupa piyasaları üzerindeki etkisine ilişkin iyimser olduğunu ancak endekslerin tamamı yerine belirli hisse senetlerini satın aldığını söyledi.