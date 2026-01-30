Hızlı yükselen altın sert düştü. Gram altında da düşüş sürüyor

Haftanın ilk 4 gününde sert yükseliş gösteren altın ve gümüş bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in başına Kevin Warsh'ı aday olarak göstereceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Dün 5 bin 600 dolarlık rekorun ardından spor altının ons fiyatı bugün 5 bin doların altına geriledi. Şu sıralarda da 4 bin 990 dolar civarında seyrediyor.

Altındaki hızlı düşüş bir anda 2,5 trilyon doları buharlaştırdı ve bu tutar da kripto paraların tamamının piyasa değerine denk geliyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 531 liradan başlarken, gün içinde en düşük 6 bin 914 liraya kadar düştü. Şu sıralar, saat 20.00 itibariyle 6 bin 950 liradan işlem görüyor.

Turmp'ın Fed Başkanlığını atama kararından hemen sonra, spot altın, gün içinde 4 bin 957,53 dolarlık gün içi en düşük seviyesine geriledikten sonra, saat 16.30 gibi ons başına 4 bin 997,39 dolara gerileyerek yüzde 7,4 oranında düşüş gösterdi. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 6,1 düşüşle 5.028 dolara indi.

Analistler tarafından kar alma olarak nitelendirilen satış dalgası, diğer değerli metaller üzerinde de baskı oluşturdu.

Reuters'deki habere göre, Standard Chartered Bank'ın küresel emtia araştırmaları başkanı Suki Cooper, satış dalgasının ardındaki tetikleyicilerin, Fed Başkanı'nın açıklamasından daha geniş makro akışlara kadar çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu olabileceğini söyledi ve “İster dolara, ister reel getiri beklentilerine bakalım, bu etkenlerin birleşimi kar realizasyonunu tetiklemeye yardımcı oldu” dedi.