Hizmet-ticaret sektörünün yıllık enerji tüketimi 501 bin 104 terajul

TÜİK, 2024 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. 'Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması', TÜİK tarafından örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 13 bin 455 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında, girişimlerin 2024 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ait bilgiler sunuldu. Buna göre; hizmet-ticaret sektöründe 2024 yılında toplam nihai enerji tüketimi 501 bin 104 terajul oldu.

Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,9 ile 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla yüzde 22 ile 'kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik' ve yüzde 15 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektörleri takip etti.

EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI ELEKTRİK

Hizmet-ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 57,2 ile elektrik, yüzde 33,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu 'toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 75,7 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 14,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,8 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 645 gigavat/saat oldu.