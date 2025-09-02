Hollanda'da enflasyon 15 ayın dibinde

Hollanda'daki yıllık enflasyon oranı Temmuz ayındaki yüzde 2,9'dan düşerek Ağustos 2025'te yüzde 2,8'e geriledi. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Zira gıda, içecek ve tütünde Temmuz ayındaki yüzde 4,1'e kıyasla yüzde 3,7'lik bir fiyat artışı ve bir önceki ayki yüzde 4'ten düşerek yüzde 3,8'lik bir artış gösteren hizmetlerde fiyat artışı yavaşladı.



Öte yandan, enerji ve motor yakıtları hariç sanayi mallarında enflasyon, Temmuz ayındaki yüzde 1,3'e kıyasla yüzde 1,4 artarken, motor yakıtları dahil enerjide ise Temmuz ayındaki yüzde 1'den yüzde 1,6'ya yükselerek ılımlı bir hızlanma gösterdi.



Bu arada, konut maliyetlerini hariç tutan ve AB düzeyinde karşılaştırmalar için kullanılan uyumlu tüketici fiyat endeksi (HICP) de hafif bir yavaşlama göstererek Temmuz ayındaki yüzde 2,5'ten Ağustos ayında yüzde 2,4'e geriledi.