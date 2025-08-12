Hollanda'da enflasyon düştü

Hollanda'da yıllık enflasyon oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1'den azalarak yüzde 2,9 olarak teyit edildi. Bu, konut ve kamu hizmetlerindeki (yüzde 4,7 - Haziran'daki yüzde 4,9) ve alkollü içecekler ile tütündeki (yüzde 1,8 - yüzde 5,3) fiyat artışlarının yavaşlamasıyla Mayıs 2024'ten bu yana en düşük oran oldu. Ancak, gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 4,7 - yüzde 4,4), ulaştırmada (yüzde 1 - yüzde 0,8) ve döşemelik ve ev aletlerinde (yüzde 3,4 - yüzde 0,8) enflasyon arttı.



Sağlık enflasyonu yüzde 3,4'te sabit kaldı. Bu arada, giyim ve ayakkabı fiyatları daha hızlı bir oranda düştü (yüzde 1,8 - yüzde 1,1). Enerji, gıda, alkol ve tütünü hariç tutan çekirdek enflasyon, önceki iki ayın yüzde 3'ten yüzde 2,9'a yavaşlayarak 14 ayın en düşük seviyesini işaret etti.



Aylık bazda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran ayındaki yatay seyrin ardından Temmuz ayında geçen yılın aynı ayından bu yana en keskin artışı kaydederek yüzde 1,3 arttı. Bu arada, uyumlu tüketici fiyatları (AB karşılaştırmaları için kullanılan) yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, önceki dönemdeki yüzde2,8'lik artışın altında kaldı.