Hollanda'da işsizlik korkutuyor

Hollanda'nın mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos ayındaki yüzde 3,9 seviyesinden Eylül 2025'te yüzde 4'e yükselerek Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



İşsiz sayısı bir önceki aya göre 8 bin artarak dört yılın en yüksek seviyesi olan 409 bine ulaştı. Bu arada, istihdam 4 bin artarak 9,843 milyona yükselirken, işgücüne katılım oranı Ağustos ayındaki yüzde 76,3 seviyesinden hafif bir artışla yüzde 76,4'e çıktı. Ay boyunca 19,9 bin yeni işsizlik yardımı verildi ve toplam 187,4 bine ulaşırken, aynı sayıda yardım da sonlandırıldı. Bir yıl öncesine kıyasla, işsizlik oranı Eylül 2024'te kaydedilen yüzde 3,7'den 0,3 puan daha yüksekti.