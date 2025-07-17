Hollanda'da işsizlik sabit kaldı
Hollanda işsizlik oranı yüzde 3,8'de sabit kaldı ve değişim göstermedi.
Hollanda'nın mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Haziran 2025'te üst üste üçüncü ay değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bin kişi artarak 386 bine yükselirken, istihdam 9 milyon 832 bin kişiye geriledi.
İşgücüne katılım oranı da yüzde 76,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu dönemde, işsizlik ödeneği sayısı 3 bin kişi azalarak 183 bin 600'e geriledi ve en keskin düşüş 25 yaş altı gençler (yüzde -3,7) ve 25-35 yaş arası gençler (yüzde -2,7) arasında görüldü. Bir yıl öncesine kıyasla, işsizlik oranı Haziran 2024'te kaydedilen yüzde 3,6'dan 0,2 puan daha yüksekti.
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