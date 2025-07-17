Hollanda'da işsizlik sabit kaldı

Hollanda'nın mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Haziran 2025'te üst üste üçüncü ay değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bin kişi artarak 386 bine yükselirken, istihdam 9 milyon 832 bin kişiye geriledi.



İşgücüne katılım oranı da yüzde 76,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu dönemde, işsizlik ödeneği sayısı 3 bin kişi azalarak 183 bin 600'e geriledi ve en keskin düşüş 25 yaş altı gençler (yüzde -3,7) ve 25-35 yaş arası gençler (yüzde -2,7) arasında görüldü. Bir yıl öncesine kıyasla, işsizlik oranı Haziran 2024'te kaydedilen yüzde 3,6'dan 0,2 puan daha yüksekti.