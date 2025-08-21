Hollanda'da işsizlik stabil kalıyor

Hollanda'nın mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı, Haziran 2025'te üst üste dördüncü ayda da değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 388 bine yükselirken, istihdam 8 bin kişi artarak 9 milyon 840 bine ulaştı. Bu arada, işgücüne katılım oranı Temmuz 2025'te bir önceki ayki yüzde 76,1'den yüzde 76,2'ye yükseldi.



Bu dönemde, işsizlik ödeneği sayısı 4 bin 100 kişi artarak 187 bin 700'e ulaştı ve en büyük artışlar eğitim (yüzde 14,3), sağlık ve refah (yüzde 2,8), kimya endüstrisi (yüzde 2,8), diğer endüstriler (yüzde 2,7) ve bankacılık ve sigortacılık (yüzde 2,6) sektörlerinde görüldü. Bir yıl öncesine kıyasla, işsizlik oranı Temmuz 2024'te kaydedilen yüzde 3,6'dan 0,2 puan daha yüksekti.