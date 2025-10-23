Hollanda'da tüketici güveni yükseldi

Hollanda'da tüketici güveni göstergesi, Eylül ayındaki -32 seviyesinden Ekim 2025'te -27'ye yükselerek son üç ayın ilk iyileşmesini kaydetti. Bu, geçen Aralık ayından bu yana en düşük negatif değerdi. Ekonomik iklim değerlendirmesi daha az kötümserdi ve Eylül ayındaki -53 seviyesinden -46 seviyesine yükseldi. Bu, hem mevcut hem de gelecekteki ekonomiye dair daha iyi görüşlerle desteklendi.



Son on iki aydaki ekonomik duruma ilişkin görüşler de -62 seviyesinden -55 seviyesine gerileyerek daha az olumsuzdu. Önümüzdeki on iki aya ilişkin beklentiler ise -43 seviyesinden -36 seviyesine yükseldi. Hanehalklarına ilişkin olarak, geçen yılki finansal durum -18 seviyesinden -16 seviyesine yükselirken, önümüzdeki on iki aya ilişkin beklentiler daha önce -1 seviyesindeyken 2 seviyesinde pozitife döndü. Satın alma isteği -18 seviyesinden -14 seviyesine yükselirken, büyük çaplı satın alımlar için uygun bir zamana ilişkin algılar da -34 seviyesinden -30 seviyesine hafifçe yükseldi.