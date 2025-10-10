Hollanda'dan güçlü sanayi büyümesi

Hollanda'da imalat üretimi, Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak Temmuz ayındaki yüzde 1,2'lik düşüşten toparlandı. Bu, son yedi ayın en büyük düşüşüydü. Bu, son beş ayın ilk artışı ve Ağustos 2024'ten bu yana en güçlü büyümeyi temsil ediyordu. Gıda (yüzde 0,8 - Temmuz'da yüzde 1,9), deri ve ayakkabı (yüzde 8,9 - yüzde 4,7), yapı malzemeleri (yüzde 4,1 - yüzde 2,7) ve elektrikli ekipman (yüzde 3,2 - yüzde 4,9) sektörlerinde üretim toparlandı. Yıllık bazda ise imalat, bir önceki ayki yüzde 0,8'lik düşüşten sonra büyüme göstermedi.