Hollandalı savcı Morgan Stanley'in peşinde

Morgan Stanley, Hollanda Savcılığı tarafından on yıldan uzun bir süre önce yaklaşık 1 milyar dolar değerinde temettü üzerinden vergi kaçırdığı iddialarını reddetti.



Hollanda Savcılığına göre, yabancı bir bankanın Amsterdam merkezli bir iştiraki 2009 ve 2013 yılları arasında beş kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Savcılık Çarşamba günü bankanın kimliğini açıklamadan yaptığı açıklamada, bu beyannamelerin borsada işlem gören Hollanda hisselerine ödenen toplam 825 milyon euro tutarındaki temettülere ilişkin 124 milyon euro (140 milyon dolar) tutarındaki vergiyi mahsup ettiğini belirtti. Savcı, Avrupa'daki ana şirketi ve o dönemde görev yapan bir çalışanı sorumlu tutuyor.



Bloomberg'ün haberine göre, Morgan Stanley söz konusu bankanın kendisi olduğunu doğruladı ve iddiaları reddederek ülkenin Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi tarafından yürütülen soruşturmanın bulgularına itiraz etmeyi planladığını söyledi.



Morgan Stanley sözcüsü bir e-postada "Morgan Stanley, Savcının bu karmaşık ve on yıllık meseleye ilişkin iddialarını reddediyor ve bunlara şiddetle karşı çıkma niyetinde. Tam işbirliğimize ve ilgili vergi mevzuatındaki açıklık eksikliğine rağmen, Savcı bu kararı, yerleşik süreci ihlal ederek, eksik bir soruşturma ve kayıtlara dayandırmaktadır." dedi.



Savcı dün ayrıca ABN AMRO'ya 2010 ve 2013 yılları arasında kasıtlı olarak yanlış vergi beyannamesi verdiği için 14 milyon euro para cezası verdi. ABN AMRO, vergi beyannameleriyle ilgisi olmamasına rağmen, uzun sürebilecek cezai kovuşturmalardan kaçınmak için para cezasını ödeyeceğini söyledi.