Hollandalılar para harcamıyor

Hollanda'da hanehalkı tüketimi, Ağustos 2025'te yıllık bazda yüzde 1,1 artarak bir önceki aya göre yüzde 1,3'lük artışın gerisinde kaldı. Bu yavaşlamanın temel nedeni, dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamaların ılımlı seyrini yansıtan mal tüketimindeki daha küçük bir artış (yüzde 0,7 - Temmuz ayındaki yüzde 1,1) iken (yüzde 1,9 - yüzde 3,4) ve gıda, içecek ve tütün tüketiminde hafif bir toparlanma (yüzde 0,3 - yüzde 1,3) oldu.



Bu arada, hizmetlerdeki tüketim artışı, esas olarak ulaştırma, iletişim ve konaklama harcamalarının etkisiyle yüzde 1,4 seviyesinde sabit kaldı. Hizmetlere yapılan harcamalar, toplam hanehalkı tüketim harcamalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Hanehalkı harcamalarını etkileyen temel faktörleri izleyen Eylül Tüketim Radarı, tüketici güveni ve istihdam beklentilerinin güçlenmesiyle Ağustos ayına göre koşulların hafifçe iyileştiğini gösterdi.