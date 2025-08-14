Hollanda'nın ticaret fazlası azaldı

Hollanda'nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 11,9 milyar Euro'dan Haziran 2025'te 10,25 milyar Euro'ya geriledi. İthalat, AB ülkelerinden gelen malların yüzde 1,5 artması ve AB ülkelerinden gelen malların yüzde 0,6 düşmesiyle, yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 56,5 milyar Euro'ya yükseldi.

İthalattaki artış, esas olarak gıda ve canlı hayvan (yüzde 21,5), yakıtlar hariç hammadde (yüzde 8,7) ve makine ve ulaşım ekipmanları (yüzde 4,8) gibi malların daha fazla ülkeye gelmesinden kaynaklandı.



Bu arada, ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2 düşerek 66,75 milyar Euro'ya gerilerken, hem AB ülkelerine (yüzde -0,9) hem de AB dışı ülkelere (yüzde -3,6) yapılan sevkiyatlar azaldı.



Mineral yakıtlar, yağlayıcılar ve ilgili ürünlerde (yüzde -20,5), kimyasal ürünlerde (yüzde -3,2) ve esas olarak hammaddelere göre sınıflandırılan mamul mallarda (yüzde -2,9) kayda değer ihracat daralmaları görüldü. 2025'in ilk yarısında Hollanda, ithalat yüzde 1,2 artarken ihracat yüzde 0,4 düştüğü için 64,19 milyar Euro'luk bir ticaret fazlası kaydetti