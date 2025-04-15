Honda, Meksika ve Kanada'daki otomobil üretimini ABD'ye taşıyacak

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, ABD'de satılan araçların yüzde 90'ının yerel üretim olmasını hedefleyerek, Meksika ve Kanada'daki bazı otomobil üretim faaliyetlerini ABD'ye kaydırmayı planlıyor.

Nikkei gazetesinde yer alan haberde, Trump yönetiminin otomobil ithalatına uyguladığı gümrük vergileriyle mücadele etmek için Japon şirketin gelecek iki ila üç yıl içinde ABD'deki araç üretimini yüzde 30'a kadar artırmayı planladığı bildirildi.



Konuya yönelik sorular için Honda sözcüsüne henüz ulaşılamadı.

