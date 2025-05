Honda'ya zarar freni! Yatırım kararını erteledi

Honda Motor, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının etkilerine hazırlanırken ılımlı bir kar tahmini yayınladı.



Mart 2026'ya kadar olan mali yılda faaliyet kârının 500 milyar Yen (3,4 milyar dolar) civarında gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu rakam analistlerin 1,35 trilyon Yen'lik tahminlerinin oldukça gerisinde kaldı. Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, 31 Mart'ta sona eren mali yılda kâr, zayıf geçen dördüncü çeyreğin ardından 1,21 trilyon Yen olarak gerçekleşti.



Honda, zor durumdaki rakibi Nissan Motor ile birleşme anlaşmasından vazgeçmişti.



Honda, tarifeler ve kurtarma maliyetleri nedeniyle karında 450 milyar Yen'lik bir düşüşle karşı karşıya olduğunu söyledi.



YATIRIMINI İKİ YIL ERTELEDİ



Otomobil üreticisi ayrıca Kanada'nın Ontario kentinde elektrikli araç tedarik zinciri kurma planlarını da talepteki gerileme nedeniyle iki yıl ertelediğini açıkladı.



Honda geçtiğimiz ay Civic sedan modelinin hibrid versiyonunun üretimini Japonya'dan ABD'ye taşımayı planladığını açıkladı. Bir sözcü, Şubat ayında Japonya'nın orta kesimlerindeki Saitama vilayetinde üretimine başlanan beş kapılı hibrid modelin Haziran veya Temmuz aylarında Honda'nın Indiana'daki fabrikasına taşınacağını söyledi.



ABD, JAPON OTOMOTİVCİLERİN GÖZ BEBEĞİ



ABD'ye giren otomobil ve parçalarına uygulanan yüksek gümrük vergileri, büyük üreticileri yol göstermekten kaçınmaya ya da hissedarlarını sonuçlara karşı uyarmaya zorladı. ABD, Honda da dahil olmak üzere Japonya'nın en büyük beş otomobil üreticisi için en büyük pazarı temsil ediyor.



Bloomberg Intelligence'a göre Honda 2024 yılında ABD'de yaklaşık 1,4 milyon otomobil sattı ve bunların neredeyse %40'ı ithal edildi.



Gümrük vergileri General Motors Co'yu yıllık beklentilerini 5 milyar dolara kadar düşürmeye zorlarken, Ford Motor Co. bu mali yıl boyunca 1,5 milyar dolarlık bir etkiye hazırlanıyor.



Toyota Motor Corp. gümrük vergilerinin sadece Nisan ve Mayıs aylarında faaliyet karına 180 milyar Yen (1,2 milyar $) zarar vereceğini açıkladı.



Pazartesi günü ise Mazda Motor Co. yıllık kazanç tahminlerini ortalık yatışana kadar ertelediğini duyurdu. Ayrıca tarifelerin etkisinin sadece Nisan ayı için 10 milyar Yen'e kadar çıkabileceğini söyledi.



TOYOTA'YA RAKİP OLACAKLARDI



Honda, Aralık ayında Nissan ile her iki markayı tek bir holding altında birleştirmek için bir anlaşma imzalamıştı. Ancak müzakereler hızla kötüleşmeye başladı ve nihayetinde ittifak birkaç ay içinde resmen sona erdi. Eşit şartlarda bir araya gelmeyi reddeden iki eski marka arasındaki anlaşmazlıklar, teoride Toyota ve sektörün diğer ağır toplarıyla rekabet edebilecek bir dev yaratabilecek bu girişimi hızla sona erdirdi.