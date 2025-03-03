Honor'da yapay zekaya 10 milyar dolar yatırım

Honor, yapay zeka geliştirmek üzere önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar dolar harcayacak.



Halka arz hazırlanan şirketin CEO'su James Li, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarında yaptığı konuşmada, şirketin öncelikle bir akıllı telefon şirketi olmaktan çıkıp yapay zeka destekli PC'ler, tabletler ve giyilebilir cihazlardan oluşan bir sistem geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.



Huawei'nin eski şirketi Honor'un duyurusu Çin devletinin yapay zekaya destek vermek için harekete geçtiği bir dönemde geldi.



Danışmanlık şirketi IDC'ye göre Honor geçen yıl Çin'deki telefon pazarındaki payı yüzde 14,9 ile ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.



Öte yandan şirket, aralık ayında halka arz için hissedar yapılanmasını tamamladığını duyurmuştu. Ancak halka arz sürecine dair bir takvim yayınlanmamıştı.



Ayrıca Honor'un Shenzhen yönetiminden araştırma ve geliştirme finansmanı, vergi indirimleri ve yurtdışına açılma desteği gibi konularda yüksek düzeyde destek aldığı belirtildi.