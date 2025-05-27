HSBC 20'den fazla kişiyi işten çıkardı, Türk yöneticiye ikinci görev

Avrupa'nın en büyük kredi kuruluşunun yatırım bankacılığı işletmelerinde yeniden yapılanmayı derinleştirmesi nedeniyle son günlerde iki düzineden fazla analisti işten çıkardı.



Gizli bilgiler nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kişiler, işten çıkarılanlar arasında HSBC'nin Dubai merkezli küresel sabit gelir araştırma müdürü Steven Major'ın da bulunduğunu söyledi. Söz konusu kişilere göre işten çıkarmaların çoğu Avrupa'da gerçekleşti.



Bu kişilerden biri, kapsamlı değişikliklerin bir parçası olarak, Londra merkezli bankanın döviz ve sabit gelir dahil olmak üzere varlık sınıfları genelinde makro stratejiyi birleştirdiğini söyledi.



Söz konusu kişi, Murat Ülgen'in gelişmekte olan piyasalar araştırmasının küresel başkanı olarak mevcut görevine ek olarak artık geçici makro strateji başkanı olarak görev yapacağını söyledi. Bu arada, Eliot Camplisson ve Raj Sinha, küresel hisse senedi araştırmalarının eş başkanları olmak için rollerini genişletecek ve Janet Henry, kişiye göre küresel ekonomi ekibine liderlik etmeye devam edecek.



Son yenileme, İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery'nin verimliliği artırmak için kredi kuruluşunu düzene sokmaya devam etmesiyle gerçekleşti. Eylül ayında göreve geldiğinden bu yana, HSBC'nin ticari ve yatırım bankacılığı birimlerini birleştirirken, İngiltere ve Hong Kong'daki operasyonları bağımsız işletmeler haline getirdi. CEO ayrıca bankanın ABD, İngiltere ve kıta Avrupa'sındaki birleşme ve satın alma ve hisse senedi yüklenim operasyonlarının çoğunu kapattı.



HSBC sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, "Küresel araştırma, hisse senedi satış ve alım satım işlerimiz kurumsal ve kurumsal bankacılığın temelini oluşturuyor" dedi. Major, LinkedIn üzerinden yapılan yorum talebine yanıt vermedi.



Elhedery'nin bankayı kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırmasının önümüzdeki iki yıl içinde 1.8 milyar dolarlık masrafa yol açması bekleniyor. Kaynakların daha düşük getirili birimlerden bankanın daha yüksek gelir elde etme şansının daha yüksek olduğuna inandığı alanlara yeniden dağıtılması için milyarlarca dolar daha harcanacak.



HSBC son olarak, sermaye piyasaları ve kurumsal danışmanlık birimlerini yeni bir iş kolu olarak yeniden organize ederek, gelişen özel kredi sektöründen daha büyük bir pay almayı hedefledi. Bloomberg News'in haberine göre, bankanın küresel sermaye piyasaları başkanı Ed Sankey de ayrılanlar arasında.



Bloomberg, kıdemli bankacı Greg Guyett'in de birkaç ay içinde ayrılmaya hazırlandığını bildirdi. Konuya aşina olan kişilere göre, firma, bankanın küresel yatırım bankacılığı kolunun eski başkanı Guyett'e rapor veren bazı başkan yardımcılığı görevlerini azaltma sürecinde.