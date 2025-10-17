HSBC, altında yükseliş bekliyor

HSBC 2026'da altının yükselmeye devam etmesini bekliyor.

HSBC, altında yükseliş bekliyor

HSBC, altının mevcut boğa ivmesinin 2026 boyunca devam etmesini ve merkez bankalarının güçlü alımları, ABD'de devam eden bütçe endişeleri ve parasal gevşemenin devam etmesi beklentileriyle desteklenmesini bekliyor.

Emtia görünümüyle ilgili bir yorum yayınlayan banka altının, yatırımcıların güçlü güveni ve resmi kurumların rezerv çeşitlendirmeye devam etmesinden büyük destek aldığını belirtti.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat
Altında 5 bin dolar hedefi

Altında 5 bin dolar hedefi

Haberi Görüntüle
Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini

Haberi Görüntüle
Milyarder CEO'dan altın tavsiyesi

Milyarder CEO'dan altın tavsiyesi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...