HSBC, altında yükseliş bekliyor

HSBC, altının mevcut boğa ivmesinin 2026 boyunca devam etmesini ve merkez bankalarının güçlü alımları, ABD'de devam eden bütçe endişeleri ve parasal gevşemenin devam etmesi beklentileriyle desteklenmesini bekliyor.



Emtia görünümüyle ilgili bir yorum yayınlayan banka altının, yatırımcıların güçlü güveni ve resmi kurumların rezerv çeşitlendirmeye devam etmesinden büyük destek aldığını belirtti.

