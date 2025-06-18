HSBC ofise dönüşü planlıyor

HSBC Holdings, pandemiden bu yana yürürlükte olan bazı esnek politikalarını sıkılaştırmaya çalışırken, tüm çalışanlarına haftada en az üç gün bankanın ofislerinden birinde çalışmalarını söylemeyi düşünüyor.



Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, yeni düzenlemenin tartışılmakta olduğunu ve henüz bir karar verilmediğini söyledi ve şirket içi müzakereleri tartışırken kimliğinin açıklanmasını istemedi. İngiliz kredi kuruluşunun bir temsilcisi yorum yapmayı reddetti.



Bununla birlikte, Londra merkezli bankanın ofise dönüş planları, mevcut Canary Wharf genel merkezinden City'de yeni bir binaya taşındığında karşılaşacağı ciddi bir masa alanı sıkıntısıyla mücadele etmek zorunda kalabilir. Bloomberg News'in daha önce bildirdiğine göre, üst düzey yöneticiler 7 bin 700 masalık potansiyel bir eksiklik konusunda bilgilendirildi. Bankanın web sitesine göre dünya çapında yaklaşık 211 bin tam zamanlı eşdeğer çalışanı bulunuyor.



HSBC, kademeli olarak ofise dönme zorunluluğu getirmeyi düşünen son küresel bankacılık devleri arasında yer alıyor. Banka, İngiltere'deki bireysel bankacılık personeline, sık sık ofise gelmemeleri halinde daha az ikramiye alabileceklerini söylemişti.



JPMorgan Chase & Co. gibi daha büyük Wall Street rakipleri bu yılın başlarında personeline haftada beş gün ofise dönme talimatı verdi.



Ancak bu eğilime meydan okuyan Standard Chartered Plc İcra Kurulu Başkanı Bill Winters bu hafta yaptığı açıklamada, mevcut esnek çalışma düzenlemelerini, firmaları için “doğru” olduğu için sürdüreceklerini söyledi.