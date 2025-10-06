HSBC petrol tahminini korudu

HSBC, 2025'in dördüncü çeyreği ve 2026 yılı için Brent petrol fiyatı varsayımını 65 dolar/varil seviyesinde tuttuğunu açıkladı. Banka, OECD ülkelerinde stok artışlarının gerçekleşmesi durumunda aşağı yönlü risklerin oluşabileceğine dikkat çekti.



Ayrıca HSBC, "Sadece Suudi Arabistan'ın gerçek anlamda yedek üretim kapasitesine sahip olduğu" yönündeki görüşlere kesinlikle katılmadığını belirtti ve Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'ten de üretim artışı beklediklerini ifade etti.

