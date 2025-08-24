HSBC, zengin müşterileriyle ilişkisini kesecek

Bloomberg News, İngiliz bankası HSBC'nin İsviçre'deki varlık yönetimi işinin binden fazla Orta Doğulu müşteriyle ilişkilerini keseceğini bildirdi.



100 milyon doların üzerinde varlığa sahip bireyleri de içeren bu fesihler, İsviçre bankacılık düzenleme kurumu Finma'nın özel bankanın siyasi nüfuz sahibi kişilerin yüksek riskli hesaplarına yönelik durum tespiti incelemesinin ardından geldi.



Önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan, Lübnan, Katar ve Mısır'dan müşteriler de başka yargı bölgelerine geçiş yapmaları tavsiyesini içeren kapanış mektupları alacaklar.