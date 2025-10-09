HSBC'den 13,6 milyar dolarlık teklif

HSBC, yapılan ortak bir açıklamaya göre, Hong Kong Şirketler Yasası kapsamında bir düzenleme planı aracılığıyla Hang Seng Bank yönetim kurulundan, hissedarlara bir borsadan çıkış teklifi sunmasını istedi.



HSBC Asia Pacific tarafından ortaya konan teklif kapsamında, Hang Seng Bank hisseleri hisse başına 155 Hong Kong doları nakit ödeme karşılığında iptal edilecek. Bu işlem, HSBC'nin halihazırda sahip olmadığı yüzde 36,5'lik hisse payının satın alınması için yaklaşık 106,1 milyar Hong Kong doları (13,63 milyar USD) tutarında bir değerlemeye denk geliyor.



HSBC'nin önemli bir iştiraki olan Hang Seng Bank, bölgedeki bankacılık sektöründe kilit bir rol oynuyor. Bu nedenle teklif, HSBC'nin bölgesel varlığını ve operasyonlarını daha da konsolide etme yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



HSBC, teklif fiyatının nihai olduğunu açıkladı.

