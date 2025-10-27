HSBC'den dev karşılık... Sebebi Madoff

HSBC Holdings, Amerika tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olan Bernard Madoff’un Ponzi düzenine ilişkin Lüksemburg’daki bir dava için 1,1 milyar dolar tutarında karşılık ayırdığını açıkladı.



HSBC, bir biriminin Herald Fund SPC tarafından açılan ve Bernard L. Madoff Investment Securities LLC dolandırıcılığıyla ilgili menkul kıymetler ve nakit iadesi talebini içeren davada savunma yaptığını belirtti.



HSBC, Lüksemburg Temyiz Mahkemesi’nin bağlı ortaklığın Herald’ın menkul kıymet iadesi talebine ilişkin temyizini Cuma günü reddettiğini, ancak nakit iadesi talebine ilişkin temyizini kabul ettiğini bildirdi.



Banka, ikinci temyiz başvurusunu Lüksemburg İstinaf Mahkemesi’ne yapacağını ve gerekirse ödeme tutarına ilişkin itiraz edeceğini belirtti.

TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICISI

Bernard Madoff, 64.8 milyar dolar değerindeki tarihin en büyük ponzi planını yürüten dolandırıcı olarak kayıtlara geçmişti. 150 yıl hapis cezası alan Madoff 14 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.