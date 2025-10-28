HSBC'nin bilançosu yatırımcılarını sevindirmedi

Avrupa’nın en büyük bankası HSBC, üçüncü çeyrekte net faiz gelirlerindeki artış ve servet yönetimi segmentindeki güçlü performans sayesinde beklentilerin üzerinde kar açıkladı.



Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde HSBC'nin vergi öncesi kârı 7,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 5,98 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüş kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde vergi öncesi kar 8,48 milyar dolar seviyesindeydi.



Net kar da 6,13 milyar dolardan 4,87 milyar dolara düştü.



Düşüşte, 1,4 milyar dolarlık yasal karşılık ayşrılması ve yüksek işletme giderleri etkili oldu. HSBC, Bernard Madoff yatırım dolandırıcılığı davası kapsamında Lüksemburg mahkemesinin kararı sonrası üçüncü çeyrekte 1,1 milyar dolarlık karşılık ayıracağını bildirmişti.



HSBC'nin gelirler ise 17,05 milyar dolarlık tahmine karşılık 17,8 milyar dolara ulaştı. Net faiz geliri 7,64 milyar olardan 8,7 milyar dolara yükseldi.



