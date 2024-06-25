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Hububat alım bedelleri üreticilerin hesaplarına aktarıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Hububat alım bedelleri üreticilerin hesaplarına aktarıldı
2024 hububat alım fiyatları belli oldu

2024 hububat alım fiyatları belli oldu

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TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

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