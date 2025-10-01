Hükümet kapandı, altın bir rekor daha kırdı!

Altın fiyatları yükselişini sürdürerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Yatırımcıların, ABD’de federal hükümetin kapanma ihtimaline karşı güvenli limanlara yönelmesi, ons altının 3 bin 875 dolara kadar çıkmasına neden oldu.

Washington’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında federal bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık, yedi yıl sonra ilk kez hükümet kapanmasını gündeme getirdi. Böyle bir senaryo, Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verileri dahil olmak üzere kritik ekonomik göstergelerin ertelenmesine yol açabilir.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANDI

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı.



Cumhuriyetçiler ilk olarak Temsilciler Meclisi'ne federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı sunmuş, bu tasarı kabul edilmişti. Ardından bu tasarı ABD Senatosu'na sunuldu. 100 senatörden 60'ının oyuna ihtiyaç duyan teklif, Demokratlar tarafından kabul görmedi.



Demokratların sunduğu tasarı ise Cumhuriyetçi senatörlere takıldı. Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD Federal Hükümeti resmi olarak kapandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 47’den fazla değer kazandı ve 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

Çarşamba günü Singapur saatiyle 10.12’de spot altın yüzde 0,3 artışla 3 bin 872 dolardan işlem gördü. Salı günü yüzde 0,7 yükselişle kapanan altına paralel olarak gümüş yüzde 1,7 değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatlarında da yükseliş kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye’de ise 1 Ekim 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5 bin 163 lira, çeyrek altın 8 bin 630 lira, yarım altın 17 bin 271 lira, tam altın 34 bin 88 lira, Cumhuriyet altını 34 bin 411 lira, gremse altın ise 85 bin 481 liradan satıldı. Ons altın ise 3 bin 862 dolar seviyesinde işlem gördü.