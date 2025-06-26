Hükümetin zam teklifi ne olacak? 600 bin kamu işçisi için kritik tarih yarın

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Hükümet kamu çalışanları için ikinci zam teklifini yarın verecek.



KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA GÖZLER İKİNCİ TEKLİFTE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu.



Bakan Işıkhan yeni açıklamasında ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini duyurdu.



Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.