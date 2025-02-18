Hurmaya yüzde 30 zam: İşte tezgahlarda fiyatlar

Haber: Beyzanur Özer



Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurma tezgahlarda yerini aldı.

İstanbul Eminönü'nde fiyatlar dükkan dükkan değişiyor, geçen yıla oranla yüzde 30 zam var.

Hurmanın türü ve boyutu fiyatlarda belirleyici olurken; kilosu 140 liradan başlıyor, 650 liraya kadar çıkıyor.



Hurmanın cinsi ve büyüklüğüne göre 70-80 liralık fiyat farkları oluşuyor. Kudüs hurmasının fiyatı diğer çeşitlere göre daha yüksek seyrediyor.



Bazı dükkanlarda ise Ramazan ayına özel indirimler var. Ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını belirten esnaf, ay sonuna doğru hareketliliğin artacağını söylüyor.



Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlıyor.