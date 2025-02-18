Hurmaya yüzde 30 zam: İşte tezgahlarda fiyatlar
Ramazana sayılı gün kala çarşı pazar hareketlendi. İstanbul'da alışverişin daha uyguna yapılabildiği Eminönü'nde de hazırlıklar sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de hurmaya talep fazla. Peki fiyatlar ne durumda? Geçen seneye göre artış var mı?
Haber: Beyzanur Özer
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurma tezgahlarda yerini aldı.
İstanbul Eminönü'nde fiyatlar dükkan dükkan değişiyor, geçen yıla oranla yüzde 30 zam var.
Hurmanın türü ve boyutu fiyatlarda belirleyici olurken; kilosu 140 liradan başlıyor, 650 liraya kadar çıkıyor.
Hurmanın cinsi ve büyüklüğüne göre 70-80 liralık fiyat farkları oluşuyor. Kudüs hurmasının fiyatı diğer çeşitlere göre daha yüksek seyrediyor.
Bazı dükkanlarda ise Ramazan ayına özel indirimler var. Ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını belirten esnaf, ay sonuna doğru hareketliliğin artacağını söylüyor.
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hurma
- Gıda
- Fiyat
- Ramazan