Hürmüz Boğazı açıldı, petrol çakıldı

Petrol fiyatları , İran’ın Hürmüz Boğazı ’nı ateşkes süresince tüm ticari gemilere açtığını duyurmasının ardından Cuma günü yaklaşık yüzde 9 geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı 9,01 dolar düşüşle 90,38 dolara inerken, WTI ham petrol 10,48 dolar kayıpla 83,85 dolardan kapandı. İkisi de 8 Nisan’dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

PİYASADA RİSK PRİMİ HIZLA ÇÖZÜLÜYOR

Analistlere göre son iki haftada petrol fiyatlarına eklenen yüksek risk primi hızla ortadan kalkıyor. Gelber & Associates, piyasada fiyatlamanın artık arz kesintisi riskinden ziyade normalleşme beklentilerine döndüğünü belirtti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında hafta sonu yeni görüşmeler yapılabileceği beklentisi ve İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkes de etkili oldu.

AVRUPA PİYASASINDA SIKIŞIKLIK SÜREBİLİR

Uzmanlara göre Hürmüz’ün açılması olumlu bir gelişme olsa da, Avrupa piyasalarında arz sıkışıklığı kısa vadede devam edebilir. Körfez’den Rotterdam’a petrol sevkiyatının yaklaşık 21 gün sürmesi, normalleşmenin gecikmesine neden oluyor.

Analistler, İran’ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarına ilişkin anlaşma sağlanamazsa boğazdaki trafiğin yeniden kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.

MÜZAKERELERDE İLERLEME SİNYALİ

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik üç sayfalık bir mutabakat metni üzerinde ilerleme sağlandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 20 yıldan uzun süre nükleer silah sahibi olmamayı teklif ettiğini açıkladı.

Trump ayrıca ABD’nin İran’daki zenginleştirilmiş uranyumu geri almak üzere “yavaş bir süreçle” hareket edeceğini söyledi ve “İran’la anlaşmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ AÇILDI

İranlı bir yetkili, tüm gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini ancak bunun İran Devrim Muhafızları ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğini söyledi. Yetkili ayrıca İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının da anlaşmanın bir parçası olduğunu belirtti.