Hürmüz Boğazı bypass edilecek, işte yeni yol
15.05.2026 10:36
Son Güncelleme: 15.05.2026 10:56
Kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın alternatifleri ortaya çıkıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Hürmüz Çevre Yolu Petrol Boru Hattını 2027'ye kadar tamamlayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek yeni bir boru hattı inşa ediyor ve 2027 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor.
Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ANOC), projenin tamamlanmasının ardından Fujairah limanı üzerinden petrol ihracat kapasitesini ikiye katlayarak küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak. Bu bilgi, emirliğin medya ofisinden X platformunda yayınlanan bir açıklamada yer aldı.