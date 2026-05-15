Hürmüz Boğazı bypass edilecek, işte yeni yol

Birleşik Arap Emirlikleri , Hürmüz Boğazı 'nı bypass edecek yeni bir boru hattı inşa ediyor ve 2027 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ANOC), projenin tamamlanmasının ardından Fujairah limanı üzerinden petrol ihracat kapasitesini ikiye katlayarak küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak. Bu bilgi, emirliğin medya ofisinden X platformunda yayınlanan bir açıklamada yer aldı.