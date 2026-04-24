Hürmüz Boğazı gerilimi. Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
24.04.2026 05:37
Hürmüz Boğazı'nda artan gerginlik petrol fiyatını etkiliyor
Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim petrol fiyatını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı.
İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda iki yabancı gemiye müdahale etmesi petrol fiyatını etkiledi.
WTI ham petrol varil başına yaklaşık 97 dolara yükseldi.
Türkiye'nin kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 2 hafta aranın ardından yeniden 3 haneli seviyeye yükseldi.
Saat 05.30 itibariyle 106 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, önceki gün sosyal medya hesabından "Ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim." demişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise,, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğunu duyurmuştu.