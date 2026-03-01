Hürmüz Boğazı hamlesi petrol piyasasını nasıl etkileyecek? Enerji piyasası alarmda

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddia edildi. İran'dan boğazın kapatıldığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken uluslararası medyada yayımlanan bazı haberlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgeden geçecek gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajını ilettiği öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı'nda ise gemi trafiğinin tamemen durmadığı ancak bazı gemilerin rota değiştirdiği ya da güvenli sularda beklemeye geçtiği gözlemlendi.

KÖRFEZ'DEKİ PETROL TEDARİĞİ

Uzmanlar, saldırılar sırasında kapalı olan piyasaların açılmasıyla jeopolitik risk priminin hızla fiyatlara yansıyacağını öngörüyor. Tahran'ın elindeki en stratejik baskı araçlarından biri görülen Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu hacmin büyük bölümü, Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına yöneliyor. Küresel çapta deniz yoluyla taşınan petrolün 3'te 1'i Hürmüz Boğazı aracılığıyla taşınıyor. Özellikle Orta Doğu üreticilerinin petrol sevkiyatında kritik bir güzergah oluyor.

İran yönetimi, geçmişte Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini zaman zaman gündeme getirse de bu seçenek, fiili bir hamleden ziyade stratejik baskı unsuru olarak değerlendirildi.

HAM PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, askeri çatışmaya geçilmesinin piyasa hesaplamalarını değiştirdiğini söyledi. Dourian, piyasaların pazartesi günü sert tepki vermeye hazırlandığını belirterek, "Asya piyasaları açıldığında ham petrol fiyatlarında 10 dolar ve üstünde artış olabilir. Nihai etki, gelişmelerin piyasa açılışına kadar nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak." dedi.

İran'ın olası misilleme saldırılarının fiyat baskısını arttırabilceğine dair yorumlarda bulunan Dourian, enerji altyapısına yönelik füze saldırısı riskinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

ASYA ÜLKELERİ KÖRFEZE BAĞIMLI

Piyasadaki belirsizliğin arttığını vurgulayan Dourian “Şu aşamada Orta Doğu petrol üretimi veya ihracatında büyük ölçekli kesinti doğrulanmış değil. Körfez üreticileri, üretime normal şekilde devam ederken ana ihracat terminalleri faaliyetlerini sürdürüyor ancak piyasaların hassasiyeti, arz kesintilerine karşı tampon kapasitenin sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Küresel yedek üretim kapasitesinin büyük bölümü, Körfez bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Tanker trafiğindeki yavaşlama bile piyasaları sıkılaştırabilir. Asya pazarları, özellikle hızlı etkilenecek. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, Körfez petrolüne büyük ölçüde bağımlı.” ifadelerini kullandı.