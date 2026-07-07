Hürmüz Boğazı’nda saldırı iddiaları petrol fiyatlarını artırdı

Brent petrolün varil fiyatı 1,86 dolar, yani yüzde 2,58 artışla 73,85 dolara çıktı. ABD Batı Teksas ham petrolü de 1,73 dolar, yani yüzde 2,52 yükselerek 70,28 dolardan işlem gördü.

Saxo Bank analisti Ole Hansen, piyasadaki ana gündemin Hürmüz Boğazı’nda bir gemiye ateş açıldığına ilişkin haberler olduğunu belirtti. Hansen, bunun petrol fiyatlarına yeniden jeopolitik risk primi eklediğini, geçmişte görülen seviyelere kıyasla bunun sınırlı kaldığını ancak piyasadaki yükselişin temel nedeni olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında Katar’a ait bir LNG tankeri ile Suudi Arabistan bayraklı bir ham petrol tankeri hasar gördü. Olay, İran Devrim Muhafızları’nın gece saatlerinde su yolundaki gemilere füze fırlattığına ilişkin haberlerin ardından yaşandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırı ve saldırının yol açtığı zarar ya da sonuçlardan Tahran’ın hukuken tamamen sorumlu olduğunu açıkladı.

Saldırı, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar’a ait bir LNG gemisinin, şubat sonunda başlayan İran savaşından bu yana ilk kez hedef alınması anlamına geliyor.

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, riskin sürdüğünün açık olduğunu belirterek, şirketlerin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankeri kiralamanın buna değip değmeyeceğini yeniden değerlendirmek zorunda kalacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı ise ABD’nin tehditleri sürerse Tahran ile Washington arasında nihai anlaşmaya varılması için görüşme yapılmayacağını söyledi. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma sağlanmaması halinde “işi bitirme” tehdidinin ardından geldi.

YATIRIMCILAR YAKINDAN İZLİYOR

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki görüşmeleri ve bunun Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatlara etkisini yakından izliyor. İran savaşından önce Hürmüz Boğazı, dünyanın günlük petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir enerji hattıydı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, Ortadoğu’da yenilenen gerilimlerin ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin kaygıların bölgeden petrol ihracatını aşağı çekebileceğini belirtti.

Societe Generale ise petrol piyasasının 2026 sonlarında ve 2027 boyunca arz fazlasına dönebileceğini öngördü. Banka, arz artışının yavaşlayan talep büyümesini geride bırakmasının beklendiğini bildirdi.

Banka, 2026’nın dördüncü çeyreği için petrol fiyatı tahminini varil başına 83 dolardan 75 dolara, 2027 ortalama tahminini ise 79 dolardan 73 dolara indirdi. Societe Generale, stokların kademeli olarak yeniden artmasının beklendiğini, ancak oynaklığın yüksek kalabileceğini belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın ham petrol boru hattı kapasitesini batıdaki Kızıldeniz kıyısına doğru genişletmeyi değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın beş kaynak, bu adımın Suudi Arabistan’ın ve muhtemelen komşu ülkelerin daha fazla petrolü Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan taşımasına olanak sağlayabileceğini söyledi.

Asya’ya satılan Suudi ham petrolünde son yirmi yılın en büyük fiyat indirimi yapılmasına rağmen, bazı rakip Körfez petrol türlerinin hâlâ daha ucuz olması nedeniyle Suudi petrolüne yönelik alım iştahının sınırlı kaldığı belirtildi.

Salı günü ayrıca Kiev ordusu, Ukrayna insansız hava araçlarının gece saatlerinde Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı eski tankerlerden oluşan “gölge filo”ya ait sekiz tankeri hedef aldığını açıkladı. Ukrayna’ya göre tankerler Kırım’a yakıt taşıyordu.