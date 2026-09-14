Hürmüz Boğazı'ndaki kriz doları tetikledi

Dolar endeksi 99,2 seviyesine doğru yükselerek, yatırımcıların yaklaşan Fed politika toplantısına hazırlanırken ve yükselen petrol fiyatlarının etkisini değerlendirirken, üst üste dördüncü seansında da yükselişini sürdürdü.

Piyasalar şu anda Fed 'in Çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 86 olarak fiyatlıyor ve yılın ilerleyen aylarında bir faiz artışı daha bekleniyor. Cuma günü açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Ağustos ayında yüzde 3,4 seviyesinde sabit kaldığını, Temmuz ayı okuması ve piyasa beklentileriyle eşleştiğini gösterirken, temel enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD üretici fiyatları da Ağustos ayında hızlandı, işgücü piyasası verileri ise istihdamda devam eden bir direnç olduğunu gösterdi. Suudi Arabistan 'ın Hürmüz Boğazı çevresinde alternatif bir rota sağlayan kritik Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmasının ardından, yüksek petrol fiyatları enflasyon baskısını daha da artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,6167 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,6102 lira, en yüksek de 48,6251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,6210 liradan alıcı buluyor.